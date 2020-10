“Settimana nazionale della protezione civile”, iniziative anche a San Salvo

E’ iniziata ieri, domenica 11, e terminerà sabato 17 ottobre 2020 la seconda edizione della “Settimana nazionale della protezione civile”, istituita con una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri nel 2019. L’iniziativa - che ogni anno si svolge in corrispondenza del 13 ottobre, data della Giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali, dichiarata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite – mira a diffondere sul territorio nazionale la conoscenza e la cultura di protezione civile, allo scopo di promuovere tra i cittadini l’adozione di comportamenti consapevoli e di misure di autoprotezione, nonché a favorire l’informazione alle popolazioni sugli scenari di rischio, le buone pratiche da adottare e la conoscenza sulla moderna pianificazione di protezione civile.

Anche a San Salvo, grazie alla Protezione Civile Arcobaleno, non mancheranno alcune piccole iniziative rivolte alla cittadinanza.

“Purtroppo – affermano i responsabili dell’O.D.V. Protezione Civile Arcobaleno, avevamo previsto tante iniziative da mettere in campo coinvolgendo scuole, associazioni e cittadini ma con l’emergenza Covid-19 abbiamo rinunciato a questi eventi per ovvie ragioni utilizzando in maniera più incisiva la tecnologia che evita il contatto tra le persone. Da ieri e per tutta la settimana sul profilo Facebook dell’associazione pubblicheremo i comportamenti da tenere per ogni tipologia di rischio presenti sul nostro territorio (neve, incendi, alluvioni, terremoto, ecc). Inoltre nella giornata di domani, martedì 13 ottobre, dalle ore 15.00 e per tutto il pomeriggio, nel rispetto delle regole anti covid-19 i nostri volontari saranno presenti presso la sede operativa di via Paolo Tosti 7 per far conoscere ai cittadini i punti salienti del piano di Protezione Civile comunale e informare la popolazione sui rischi presenti sul territorio e sui relativi comportamenti da tenere.

Invitiamo - concludono dall’Arcobaleno - tutti i cittadini a intervenire”.