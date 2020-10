Abruzzo 'museo a cielo aperto' con la 'street art'. La proposta di legge del M5s

Valorizzare i piccoli e grandi comuni abruzzesi favorendo lo sviluppo e la diffusione delle opere di street art, che rappresentano una delle maggiori espressioni di arte contemporanea capace di attrarre turisti e generare decoro urbano attraverso il culto del bello e dell’arte.

È questo il cuore della nuova proposta di legge del Movimento 5 Stelle a prima firma del consigliere regionale Pietro Smargiassi che è stata presentata questa mattina in conferenza stampa. “Con l’approvazione di questa legge – spiega Smargiassi – la Regione Abruzzo riconoscerà fondi economici volti a favorire la realizzazione di opere nei piccoli borghi d’Abruzzo, che in questa estate post Covid hanno fatto registrare un incremento di visitatori, ma anche nei comuni più grandi in un’ottica di riqualificazione di alcune periferie in cui palazzi popolari subiscono gli effetti del tempo e dell’incuria”.

Continua a leggere su histonium.net