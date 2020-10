Il club Margherita cambia sede. Gli incontri, ogni mercoledì nell'oratorio di San Nicola

Il Club di ecologia familiare C.E.F " Margherita " di San Salvo con Servitore-insegnante la dottoressa Margherita Riggi, cambia sede. Gli incontri riprenderanno tutti i mercoledì dalle 19:30 alle 21:00 presso la sala degli Angeli Custodi, oratorio San Nicola Vescovo in piazza San Nicola a San salvo (ch). Il club " Margherita" è gemellato con altri due club di Vasto . Il club " Anima " con Servitore- Insegnante la dottoressa Amina di Fonzo i cui incontri sono tutti i martedì dalle 19: 00 alle 20:30 presso la sala parrocchiale Papa Giovanni Paolo XIII in Via buonconsiglio Vasto (ch) ,e il club "Auxlium" con servitore-insegnante la dottoressa Valentina Vergalito i cui incontri sono tutti i lunedì dalle 19:00 alle 20:30 presso la sala parrocchiale Papa Giovanni Paolo XIII in Via Buonconsiglio Vasto (ch). Il club è rivolto ad ogni tipo di fragilità umana e dipendenza (da alcool, da gioco, affettiva, solitudine, lutti ed altro). Il club è un associazione onlus, promuove il benessere tramite il metodo " Hudolin", si condividono le varie fragilità insieme agli altri per un cambiamento dello stile di vita.

Volevamo ringraziare di cuore Don Beniamino di Renzo della Parrocchia San Nicola, per averci accolto e per la sua disponibilità.