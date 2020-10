Lezioni nell'atrio per la scuola media di San Salvo. Un genitore: "non esistono alunni di serie A e alunni di serie Z"

Riaprono le scuole nonostante il covid. La questione è stata a lungo dibattuta a livello nazionale e anche a San Salvo sono sorte delle criticità.

La segnalazione arriva da un genitore di un alunno di scuola media che, proprio a causa del covid19, ha trasferito alcune classi nel plesso della scuola elementare di via de Vito.

Quello che sta accadendo è che, per mancanza di aule, la scuola media ha collocato alcuni studenti nell'atrio. Alla riapertura è toccato alla 3C, da questo martedì è la classe 3A a svolgere le lezioni nell'androne.

"Pensavo fosse una situazione temporanea, destinata a sistemarsi rapidamente ma non è così" dice il genitore che ha segnalato l'accaduto. Inoltre ci dice: "nei primi giorni di scuola ho pensato che qualche genitore sollevasse la questione ma non ne ho notizia."

Ovviamente le lezioni in atrio comportano alcuni disagi per i ragazzi che si trovano davanti il portone d'ingresso, tra porte e finestre aperte con il rischio di subire spifferi e correnti d'aria. Distratti dall'andirivieni di collaboratori scolastici e insegnanti oltre che dal telefono della scuola. Nell'atrio poi, l'acustica è dispersiva e si crea cacofonia.

Va da sé che seguire le lezioni in questo modo non è l'ideale.

La sicurezza degli studenti è minata anche dalla rotazione che le classi effettuano. Ogni 10/15 giorni i ragazzi si alterneranno e sotto i banchi resterà il materiale degli studenti precedenti. A questo punto conclude il genitore: "Visto il patto di corresponsabilità che ci hanno fatto firmare, questa non mi sembra una situazione obbiettivamente giusta. Non esistono alunni di serie A e alunni di serie Z. Non possono esserci alunni #Figli di un Dio minore!"

Si chiede che i ragazzi non siano abbandonati, insieme ai loro insegnanti, siano in grado di svolgere le lezioni e di poterle seguire in modo sicuro e soprattutto adeguato.