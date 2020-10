Turismo esperienziale: Cna al TTG, 17 proposte su due ruote

Anche cinque operatori turistici abruzzesi aderenti a Cna Turismo saranno presenti alla Fiera di Rimini per prendere parte al "TTG Travel Experience", evento dedicato alla promozione del turismo esperienziale in Italia. I cinque operatori, tutti specialisti del settore - Bikelife, Casale Corneto, Pallenium, Associazione Vino Cotto, Camminare in Abruzzo - presenteranno 17 pacchetti di proposte incentrate sulle ruote della bicicletta, utilizzando la forza delle gambe per risalire percorsi di montagna o l'energia delle braccia necessaria a risalire specchi d'acqua trasparenti. Tutto per affermare un modo di concepire e vivere la vacanza come turismo attivo che attrae un pubblico sempre più numeroso.

"Dopo la positiva esperienza di 'Active Abruzzo' di settembre scorso al porto turistico di Pescara - dice il responsabile di Cna Turismo Abruzzo, Gabriele Marchese - ecco una nuova importante opportunità per il nostro territorio. Nelle tre giornate saranno avviati contatti diretti, con la formula del cosiddetto "b2b", con tour operator di diversi Paesi d'Europa e del mondo, oltre che italiani. Sono in agenda contatti con Romania, Kuwait, Olanda, Ucraina, Serbia, Stati Uniti e India: vetrina davvero interessante per la promozione turistica regionale".