La Tcm a sostegno della didattica del territorio, i coniugi Tambelli e Sindaco al Rodari per consegnare libri agli alunni

Il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, ha consegnato, insieme ai coniugi Tambelli del gruppo Tcm group , i volumi di Didattica del territorio a 21 alunni dell' Istituto comprensivo "Rodari" di San Salvo.

I libri, donati dal Comune e dalla Tcm group, sono stati adottati dalle insegnanti Maria De Francesco e Maria Di Nardo, le quali, con la loro classe III primaria di Via Verdi, fanno parte di una Rete di 15 Scuole d' Abruzzo e Molise, che sperimentano la Didattica del territorio, allo scopo di poterla inserire a livello nazionale dal prossimo anno scolastico.

Il volume sperimentale (che da maggio prossimo si arricchirà di contenuti autoprodotti dalle Rete di scuole) è stato scritto da Maria Paola Zaino, editato dalla casa editrice sansalvese D' Annunzio edizioni ed è lo strumento didattico principale nell' originale progetto scolastico teso a far conoscere i luoghi per migliorare le competenze di cittadinanza e costituzione.

Francesca Berchicci, delegata del Dirigente scolastico Vincenzo Parente, ha confermato l' interesse dell' Istituto Rodari al rapporto Scuola-Territorio, mentre Orazio Di Stefano,

direttore del Laboratorio in sociologia dell' Istruzione, promotore della Didattica del territorio nelle Scuole italiane, ha ringraziato il sindaco Magnacca, il Ds Parente, la referente De Francesco e i coniugi Tambelli, per aver consentito che anche la Città di San Salvo entrasse in questo progetto che va molto oltre i confini cittadini.

Il sindaco Tiziana Magnacca ha dichiarato: "Ho molto apprezzato l’attività di sperimentazione della Didattica del territorio che vede il coinvolgimento della classe delle insegnanti Maria De Francesco e Maria Di Nardo, che ringrazio, che consente agli alunni di prendere coscienza e possesso dei luoghi in cui vi abitano. E’ uno strumento valido con il quale prendersi cura di questi luoghi. E’ un processo importante perché sin dalla loro giovane età possono assumersi la responsabilità di conoscere e tutelare questi luoghi. E’ un valido processo di cittadinanza attiva. Ringrazio Orazio Di Stefano per l’iniziativa e i coniugi Tambelli di San Salvo che assieme al Comune di San Salvo hanno contribuito all’acquisto dei libri che raccontano un percorso della didattica di territorio sentendosi responsabili del luogo in cui vivono e lavorano”.