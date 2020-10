Giro di Italia e Covid: nessun dipendente del Gabry Park Hotel è risultato positivo

Sugli sviluppi della vicenda in cui erano coinvolti due ciclisti del Giro di Italia, risultati positivi al Covid il giorno dopo la tappa San Salvo - Roccaraso e che erano stati ospiti nella struttura della città rivierasca, Vi proponiamo le dichiarazioni della direzione del Gabry Park Hotel

Il Gabri Park Hotel di San Salvo in merito agli articoli giornalistici circolati in rete precisa: Abbiamo appreso dai mass media della positività al Covid-19 di alcuni membri dello staff del team Mitchelton-Scott e come azienda abbiamo subito attuato quanto previsto dal VDR aziendale per la prevenzione e diffusione del Covid-19. La struttura è stata sottoposta a sanificazione dall’azienda M.A.S. Italia S.r.l., nei giorni 13 e 14 ottobre, alcuni dipendenti dell’azienda, che nel ricostruire i contatti sono stati direttamente connessi al team, in maniera preventiva sono rimasti presso il loro domicilio attendendo i risultati del tampone molecolare che è stato effettuato giovedì 15 ottobre, dall’azienda stessa, a 13 membri dello staff risultati tutti negativi.

Al termine di questa situazione che ci ha coinvolto, possiamo affermare e sottolineare di aver lavorato e continuare a lavorare in sicurezza, attuando tutte le misure di prevenzione per evitare la diffusione del Covid-19, tutelando dipendenti, clienti e ospiti che conoscono la professionalità con cui lavoriamo e affrontiamo ogni situazione.

La direzione del Gabri Park Hotel di San Salvo

*Tutta la documentazione in merito a questa vicenda è consultabile presso l’azienda stessa.