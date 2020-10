Ragazza di Termoli perde la vita, a 17 anni, in un tragico incidente sulla SS 16 a San Salvo Marina

Sulla statale 16 alla rotonda dell'ingresso sud di San Salvo un tragico incidente costa la vita ad una ragazza termolese di solo 17 anni. La ragazza viaggiava, sul sedile posteriore lato passeggero, a bordo di una Fiat Panda che perdeva il controllo per poi urtare contro il pilastro del passaggio pedonale sopra elevato e alla ringhiera a lato del ciglio della strada. I soccorritori, dopo esser giunti sul posto, potevano solo constatare il decesso della giovane. Stando a quanto rivelato dalle prime ricostruzioni la vettura sarebbe passata all'interno della rotonda prima di perdere completamente il controllo, urtare e poi girarsi in testa coda. Non è la prima volta che il tratto interessato è teatro di incidenti soprattutto da chi proviene marciando verso direzione nord.