Gli studenti del Mattei producono "shapò", shampoo in collaborazione con la Kaaral

Un pregiato shampoo in due diverse versioni: Shapò “Dolce aroma” per lei e Shapò “Aroma fresco” per lui.

Ad idearlo nella formulazione, nella grafica e nel marketing sono stati gli studenti di due classi (le attuali IV A Chimica e IV A Lsa) dell’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Mattei” di Vasto, sotto l’attento controllo della Kaaral srl di San Salvo, azienda madrina che si è anche offerta di effettuarne la produzione.

L’ideazione dello shampoo rientra nell’ambito del progetto di PCTO (ex Alternanza scuola-lavoro) sviluppato dalle due classi del “Mattei”, nel corso dell’anno scolastico 2019-2020, insieme a Feduf (Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio) e UBI Banca, con l’obiettivo di stimolare negli studenti uno spirito imprenditoriale attraverso la conoscenza dei meccanismi necessari allo sviluppo di un progetto d’impresa (nello specifico una start up produttrice di cosmetici).

