IN TEMPO DI PAURA E DI INCERTEZZE I FURFANTI SONO SEMPRE ATTIVI

In questi ultimi giorni,sta circolando qualcosa di nuovo.C'è gente che va di porta in porta per distribuire mascherine.

Dicono che sia una nuova iniziativa del governo locale.Ti chiedono di indossarla per vedere se si adatta.

E' stata spruzzata con sostanze chimiche che ti faranno dormire.

Dopodichè verrai derubato !!Non accettare mascherine da estranei.

Avverti i tuoi amici, è un momento critico e di grande paura e le persone sono disperate,il crimine è sempre in agguato.

Stiamo attenti a non cadere nei tranelli dei delinquenti.

A.Dragani.

19/10/2020