Salta la visita di Giuseppe Conte a Vasto prevista il 23 ottobre

"Sono molto dispiaciuto nel comunicare che il viaggio del Presidente Giuseppe Conte in Abruzzo, previsto per il prossimo 23 ottobre, verrà rinviato".

La comunicazione è del sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, il senatore vastese Gianluca Castaldi.

"Le modalità della visita, per come sono state pensate - spiega Castaldi -, non sarebbero state coerenti con le disposizioni contenute nel Dpcm del 18 ottobre in tema di manifestazioni, convegni e congressi. Il Presidente Conte, consapevole di dover dare il buon esempio, mi ha comunicato la rinuncia alla visita nella nostra Regione: resto comunque fiducioso sul fatto che, non appena l'andamento della pandemia lo permetterà, individueremo una nuova data utile per ospitare il Presidente Conte".

Tra le tappe previste nel tour abruzzese del premier quelle di Vasto e Lentella, oltre Barisciano nell'Aquilano e Atessa.