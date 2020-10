Associazione Terre di Mezzo: rimandata la riunione dei Sindaci in programma a Tufillo per venerdì causa disposizione Dpcm

L' Associazione "Terra di mezzo" presieduta da Claudio Di Vincenzo sta lavorando per rendere l' area del Trigno zona protetta a livello legislativo.

Per confrontarsi coi sindaci e le comunità dei Comuni che "ricodono" sul fiume che divide (o unisce) l' Abruzzo e il Molise, Di Vincenzo aveva convocato un' assemblea generale per venerdì pomeriggio a Tufillo.

Poiché l' ultimo dpcm antiCOVID ha vietato congressi e convegni, il presidente ha ritenuto di rinviare la prevista riunione. non sarà possibile tenere la prevista riunione.

Tuttavia, l' Associazione, per non perdere tempo inutilmente, raccomanda ad amministratori ed attori sociali trignini di preparare una bozza di proposta di legge, chiara e sintetica, che sarà discussa successivamente e singolarmente,con altre associazioni e sindaci.

Conclude il presidente Di Vincenzo: "Terminati gli incontri sul territorio, COVID permettendo, la proposta sarà ridiscussa con il coinvolgento delle popolazioni, nel comune obiettivo di trovare tempi e modi per andare avanti" .