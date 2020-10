Autoporto. Il messaggio ai sindaci del territorio dell’ex presidente Coasiv

Fabio Giangiacomo, ex presidente del Coasiv si esprime attraverso la sua pagina Facebook sulla questione autoporto: "Avrei dato 7 gg alla Regione per l'autorizzazione alla vendita, minacciando in caso contrario la denuncia all'autorità competente per aver lasciato all'abbandono un bene pubblico realizzato collaudato e riconsegnato alla regione Abruzzo dal 2008 senza che la stessa abbia neanche tentato di iniziare pratiche di gestione coinvolgendo altri soggetti Pubblici (comune coasiv) e/o Privati (CNA e imprese del settore logistico)".

Questo è quanto si legge.