Anche i gruppi consigliari del comune di San Salvo ringraziano la Regione. "L'iniziativa darà un impulso all’economia e all’occupazione di tutto il vastese"

Il Consiglio della Regione Abruzzo ha espresso nella serata di ieri il parere favorevole all’unanimità nei confronti della delibera di cessione dell’autoporto sito nella zona industriale di San Salvo.

In tale modo l’ARAP potrà procedere, a sua volta, alla cessione della struttura alla società che ha partecipato alla gara che la stessa ARAP aveva indetto nel mese di agosto.

Senza entrare nel merito del passaggio in Consiglio regionale ci corre l’obbligo di ringraziare il Presidente della Giunta Regionale Marsilio, che con il suo decreto presidenziale ha voluto, e ha creduto fortemente in questa iniziativa che, realizzata su di un territorio vocato alle attività imprenditoriali, perché provvisto delle necessarie infrastrutture, darà un impulso all’economia e all’occupazione di tutto il vastese e permetterà di riutilizzare un manufatto costato diversi milioni di euro e abbandonato al suo destino oramai da diversi anni.

Un ringraziamento va anche all’assessore regionale alle attività produttive Mauro Febbo, anche egli politicamente determinato verso l’iniziativa, e all’Arap, che ha sollecitamente risposto alle esigenze del territorio e di un investitore che hanno bisogno di risposte certe e in tempi reali.

Uguale ringraziamento va ai sindaci del nostro territorio, con a capo i sindaci di San Salvo e di Vasto, che in maniera compatta, così come è stato per la realizzazione del nuovo ospedale di Vasto, hanno dimostrato che l’unità di intenti, al di là delle appartenenze, porta sempre buoni risultati e rende merito ad una classe dirigente che guarda agli interessi del territorio, al di sopra di ogni cosa.

Non possiamo, allo stesso modo, ringraziare quanti hanno dimostrato una scarsa lucidità politica e una discutibile sensibilità istituzionale, rischiando di vanificare una iniziativa che, al netto dei campanili e dei personalismi inutili, evidenzierà nel tempo la lungimiranza della Politica e la difesa delle giuste cause a servizio della collettività.