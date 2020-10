Giunta regionale approva “AR(T)ALES”, progetto culturale del Mibact

Si è riunita oggi, in video conferenza, in seduta straordinaria, la giunta regionale presieduta dal presidente Marco Marsilio.

La giunta , su proposta del Presidente Marco Marsilio, ha approvato la partecipazione all’interno di un partenariato per un progetto culturale denominato “AR(T)ALES” Avviso Pubblico “PROGETTI SPECIALI” MIBACT dandone mandato al servizio Beni e Attività Culturali.

La giunta ha proceduto poi all’approvazione della scheda di riparto delle risorse attribuite con decreto Interministeriale per Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (PSNMS).

L’individuazione del riparto totale e le attribuzioni per i singoli periodi di programmazione, è stabilita direttamente dal Ministero Infrastrutture e trasporti ed è la seguente:

Periodo 2019-2020: importo massimo € 8.047.641,04 - Periodo 2021-2023: importo massimo € 14.485.753,86 - Periodo 2021-2023: importo massimo € 48.285.846,22 per un totale complessivo di oltre 70milioni di euro.