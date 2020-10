Convocato il consiglio comunale domani, 23 ottobre

Il presidente del Consiglio comunale di San Salvo, Eugenio Spadano, ha convocato il Consiglio comunale in seduta straordinaria d’urgenza per venerdì 23 ottobre 2020 alle ore 9:00 in prima convocazione ed eventuale seconda per lunedì 26 ottobre 2020 alla

stesa ora.

Gli argomento che verranno trattati nel corso della seduta:

1. Art. 54 Regolamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari: verbale dell’adunanza

2. Proposta di project financing ai sensi dell’ art.183 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 presentato dalla società Citelum per l’affidamento in concessione della pubblica illuminazione e dei servizi connessi

3. Sentenza Corte d’Appello de L’Aquila n. 252/2020: riconoscimento debito fuori bilancio

4. Approvazione schema di bando concessioni aree demaniali marittime – Pdmc – Delib. C.C. n. 42/2019

La seduta verrà trasmessa in diretta streaming collegandosi al sito www.comunesansalvo.it nella sezione Consiglio comunale in diretta.