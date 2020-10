Il segretario provinciale del Pd, Gianni Cordisco accusa la Lega: "il trasformismo in politica non porta bene"

Il trasformismo in politica non porta bene.

I fatti di questi giorni in regione e sui territori lo dimostrano. La lega, nel centrodestra, è diventato il luogo nuovo in cui rispolverare antichi rancori di viaggiatori astuti delle elezioni. In piena pandemia, crisi, emergenza concentrano tutte le energie sulla lotta contro qualche nemico, fino ad azzannare se stessi. Hanno sempre un nemico a cui scaricare responsabilità: i migranti, gli zingari, il Pd, il virus, Febbo. Esistono sulla lotta contro qualcosa o qualcuno. Mai sulla iniziativa. Si vedono all’orizzonte anche camaleonti canuti aggirarsi, con il grembiule del civismo da primo giorno di scuola, sulla bestia in disgrazia per unirsi al contro qualcuno in cambio di piccole rivincite personali o di tradizione.

La lega nel vastese ad esempio conta tanti amministratori trascurati con:

- civeta commissariata da decine di mesi;

- ospedale in discussione, a favore di zone più a nord;

- algoritmi esistenziali su occasioni di sviluppo sfociate in lotte interne;

- cacciata dell’Assessore con deleghe a attività produttive e turismo in piena pandemia con potenziale blocco delle attività istituzionali dell’ente per ripicca;:

- abbandono dei candidati della destra a lotte e sfide che hanno fatto perdere comuni certi e traballare la serenità di amministrazioni operanti;

Un disastro atomico che lascia una sola riflessione: mai fidarsi dei trasformismi e dei finti civismi. Ne di chi vive la politica per generare nemici: alla fine avranno nemici anche gli attuali amici. La lega odiava i migranti e alcuni erano felici, ora che odiano anche i vicini di banco si capisce che nessuno è escluso dal respingimento. Una forma anche arrogante di destra che umilia la tradizione di quell’area politica riportandola ai modi duri di 100 anni fa. Anche se fanno tanti post sui social fanno, purtroppo, poco o male.

Gianni Cordisco