Il dott.Burioni pubblica una foto della farmacia Di Nardo. L'immunologo non ha accettato il confronto con il dott. Labrozzi

Ieri sera il noto immunologo, dott. Roberto Burioni ha pubblicato sulla sua pagina delle foto "contro" alcune farmacie per testimoniare la problematica di medici e farmacisti contro il coronavirus. La fotografia principale, però, riguarda la farmacia di San Salvo del dott. Labrozzi che si è difeso sul suo profilo facebook scrivendo:

"Egregio dott Burioni. Questo cartello risale al mese di marzo ed è evidentemente sbagliato e frutto di un refuso grafico. È stato esposto solo per alcune ore e poi tolto immediatamente non appena ce ne siamo accorti. In quei momenti concitati un errore di comunicazione di cui mi assumo la responsabilità ci può anche stare. Se non sbaglio anche lei in quel periodo sosteneva che le mascherine “non forniscono alcuna protezione dal coronavirus” e sosteneva parimenti “in Italia siamo tranquilli il virus non c’è “. Mi permetto inoltre di farla riflettere che chi dall’alto del suo potente pulpito cancella il nome dei medici e non cancella il nome delle farmacie sia perlomeno settario."