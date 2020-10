A Gissi sequestrato scuolabus senza assicurazione

Hanno portato al sequestro di uno scuolabus, a Gissi (Chieti), dal quale erano appena scesi alunni delle scuole elementari, i controlli sui pullman eseguiti dalla Polizia Stradale di Chieti, diretta dal comandante Fabio Polichetti, su disposizione del questore di Chieti Annino Gargano. Lo scuolabus era privo di assicurazione obbligatoria Rc e dei martelletti frangi-vetri. Il conducente è stato sanzionato con un verbale di oltre 800 euro. Su un altro pullman scoperti cinture non funzionanti e alcuni sedili rotti e non ancorati, irregolarità che hanno spinto gli agenti ad approfondire i controlli presso la ditta: è emerso che il mezzo era privo dell'autorizzazione regionale a effettuare trasporto scolastico.

Il titolare è stato quindi sanzionato per trasporto scolastico abusivo; dall'esame della carta di circolazione di uno dei veicoli è emersa anche un'alterazione del tagliandino della revisione, in modo da far risultare una revisione mai effettuata, quindi carta di circolazione sequestrata e titolare denunciato per falso.