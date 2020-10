Anche a Vasto patenti 'facili' ai cinesi in cambio di soldi

E' stata denominata "Via della Seta" l'operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Torino, che ha permesso di smantellare due organizzazioni criminali che avevano lo scopo di consentire a cittadini cinesi che non conoscevano la lingua italiana né tantomeno le norme del Codice della Strada, di conseguire la patente di guida.

Dietro il versamento di ingenti somme di denaro, le organizzazioni, composte da persone di nazionalità cinese, erano in grado di garantire il conseguimento delle patenti a loro connazionali che, conoscendo poco o per nulla la lingua italiana, avrebbero avuto difficoltà insormontabili ad ottenerle in modo lecito, attraverso il superamento dei relativi esami.

