Confcommercio e Confesercenti da prefetto e questore: “Le imprese sono corrette"

“Le imprese di questo territorio si stanno comportando in maniera molto corretta e questo atteggiamento è stato riconosciuto anche dalle istituzioni. Stiamo combattendo la stessa battaglia ed ora che siamo entrati nella fase più critica occorre stringere una forte collaborazione per tutelare la salute di tutti ed evitare la chiusura degli esercizi”.

Lo hanno affermato la presidente provinciale di Confcommercio Chieti, Marisa Tiberio assieme al direttore regionale di Confesercenti Lido Legnini ed alla presidente comunale di Chieti Marina De Marco, in sostituzione del presidente provinciale Franco Menna fuori città, uscendo dall’incontro con il prefetto ed il questore di Chieti in un vertice convocato per fare il punto sulla situazione sulla crisi Covid, in particolare sui riflessi per quanto attiene i settori commercio, turismo e servizi.

