Il molisano Carmine Zappacosta tra i migliori dieci giovani manager italiani

Carmine Zappacosta molisano con origini monteneresi è tra i migliori 10 giovani manager italiani. Nell’appuntamento online di Federmanager intitolato “Codice Green” è arrivato l’ambito riconoscimento per il giovane ingegnere molisano. Nella manifestazione organizzata dal Gruppo Giovani e inserita nel calendario del Festival dello sviluppo sostenibile promosso dall’ASviS la tematica affrontata è stato il “Green C.O.D.E.” per la sostenibilità, lanciato dai giovani manager iscritti alla federazione e imperniato su quattro parole chiave: Change, Organization, Data ed Energy. Nell’evento si è tenuta la finalissima del “Premio Giovane Manager 2019”, riservato agli iscritti under 44. Dopo la presentazione dei 40 finalisti espressi dalle quattro semifinali nazionali, sono stati premiati i 10 migliori giovani manager dell’anno: Massimiliano Bariola, Marco Biffoni, Paola Boromei, Gianantonio Bottarini, Gabriele Frigerio, Pierluigi Fusco Girard, Rosario Pistorio, Carmelo Trusso, Giovanna Vaira e Carmine Zappacosta. Un grande riconoscimento per quest’ultimo che vanta una Laurea in ingegneria Elettrica, dottorato di ricerca in Energetica, Elettrica e Termica e assegnista di Ricerca presso il Dipartimento di Sistemi Elettrici ed Automazione della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pisa.

Continua a leggere su monteneronotizie.net