Attività storica a San Salvo quale criterio? Sicuramente più tecnico che realistico

Negli ultimi giorni, in seguito alla pubblicazione di una foto antica di San Salvo, si è riaccesa la polemica ( giusta) di alcune attività che nonostante la certa storicità all'interno della società Sansalvese non sono state insignite del titolo di "attività storica" tramite la consegna della "targa" da parte dell' amministrazione comunale.

Ci siamo posti il quesito di come la scelta sia stata effettuata; abbiamo ritrovato il comunicato stampa della prima consegna

(leggi ). Evinciamo che praticamente per attribuire questo riconoscimento le attività devono avere una continuità nel tempo come intestazione senza tenere conto di altri fattori come la tipologia, il luogo e la gestione delle attività stesse. Come si legge nel comunicato stampa "L’assessore alle Attività produttive Oliviero Faienza ha illustrato il lavoro di ricerca negli archivi comunali per individuare le attività commerciali da premiare" . Era il 29 dicembre 2013 e 10 giorni prima (leggi) la Camera di Commercio di Chieti aveva onorato ( allo stesso modo con una targa) diverse attività ( tra cui diverse escluse dal proprio comune) giudicando "l' ininterrotta attività".

Evidentemente ci sono due visioni differenti delle dinamiche: una fatta di tecnicismi e contabilità, mentre l'altra di conoscenza reale e di socialità.

Due visioni differenti, due enti: una scelta forse al contrario rispetto al proprio ruolo istituzionale. Comunque con il passare del tempo i cittadini conoscono e sono in grado di riconoscere in autonomia quali sono le attività storiche del proprio paese; questo tipo di manifestazioni di riconoscimento sono comunque belle e meritevoli iniziative.