Lo chef di origini vastesi Antonio Argentieri da Dublino darà spazio ai ristoratori italiani con un nuovo format

I contagi da Covid e la possibilità di un nuovo lockdown globale incutono timori. Lo sa bene Antonio Argentieri, il pastry chef originario di Monteodorisio, che da Dublino, ci parla di quello che sta vivendo il popolo irlandese. “Sicuramente è un contesto difficile quello che stiamo vivendo - spiega Argentieri -. Ho notato, però, che le persone sono molto consapevoli dei rischi legati al Covid. Qui vedo un popolo ‘fraterno’ e uno Stato che ti garantisce un supporto economico in vista di prospettive future. Cura e attenzione sono gli elementi che prevalgono in questo momento, per cercare di uscire dalla pandemia.”

Non bisogna però “mai arrendersi”. Argentieri, infatti, pur di contrastare quel senso di sconforto e solitudine legato al lockdown, ha deciso di dare il via ad una nuova rubrica che valorizzi il 'Made in Italy'. “Un caffè a Dublino”, questo il nome del nuovo spazio dedicato ai ristoratori italiani presenti a Dublino, ha l’obiettivo di creare una sorta di storytelling tutto italiano, portando all’estero la cucina, le tradizioni e la cultura italiana. Il pastry chef raccoglierà le testimonianze dei ristoranti per portare avanti la speranza di chi nonostante il delicato contesto emergenziale che stiamo vivendo decide di reinventarsi e lavorare per nuovi progetti che esaltino il valore delle tradizioni culinarie italiane.

