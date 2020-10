Vecchiet: "per evitare un nuovo lockdown è necessario un maggiore senso di responsabilità"

E’ necessaria una maggiore responsabilità nei comportamenti per evitare un altro lockdown. E' il parere di Jacopo Vecchiet, direttore della Clinica Malattie Infettive dell'ospedale S.S. Annunziata di Chieti. "La percentuale di positivi rispetto ai tamponi effettuati è passata in qualche settimana dal 2% al 12%, questo significa anche problematiche di presenze di degenti negli ospedali, ma non parlerei di crisi. Il virus circola in maniera più forte e questo ha portato a una maggiore richiesta di posti letto negli ospedali".

Quanto alla chiusura dei locali alle 18 "se l'obiettivo è ridurre la circolazione del virus serve - ha detto Vecchiet - Se l'obiettivo è ridurre, di conseguenza, la pressione sugli ospedali, serve;

Continua a leggere su histonium.net