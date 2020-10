La cartellina smarrita e il cartello a forma di cuore, aiutiamo a trovare lo studente perché la scuola è chiusa

A San Salvo, in tempo di Covid, in era digitale, succede che nella vetrina di una piccola bottega alimentare, tra i tanti cartelli appare uno a forma di cuore che dice

" ragazzi delle scuola c'è una cartellina qui". Può capitare agli studenti di lasciare oggetti nei luoghi che frequentano, così come tante altre volte è successo a " la casa del formaggio"; puntualmente,gli abitudinari, nei giorni successivi tornando per fare acquisti si troveranno a rispondere alla domanda " e tua la cartellina ?" e uno di loro, meravigliato, risponderà con un "si!" ricevendo un ulteriore sorriso da Rosa e Costantino. Oggi in seguito al nuovo Dpcm gli studenti rimangono a casa e i due congiungi, oltre ad essere preoccupati delle sorti della loro attività vista la chiusura delle scuole, hanno il pensiero di comunicare allo sbadato proprietario della cartellina visto che nelle mattine successive non verrà a far preparare magari un panino o la merendina. Abbiamo visto il cartello e vogliamo aiutare Rosa e Costantino, adoperando la rete, partendo dal cartello a forma di cuore, in tempo di Covid, nel centro città.