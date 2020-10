Consegna di apparecchiature al Centro di diabetologia pediatrica della ASL di Lanciano-Vasto-Chieti. Domani conferenza stampa dell'assessore Verì

L'assessore alla Salute, Nicoletta Veri', alle ore 12.00 di venerdi' 30 ottobre, a Pescara, in Piazza Unione, di fronte alla sede della Regione, terrà una conferenza stampa, insieme alla presidentessa dell'associazione no profit Adricesta, Carla Panzino, per la consegna di apparecchiature al Centro di diabetologia pediatrica regionale della ASL di Lanciano-Vasto-Chieti ed alla banca del sangue placentare e cell factory abruzzese operante nella ASL di Pescara.

All'incontro con i giornalisti sarà presente anche il consigliere regionale Guerino Testa.