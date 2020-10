Sulla A14 con auto rubata. Fa un incidente e scappa ma viene recuperato dalla polizia

Ruba un'auto a Pescara ma, sulla strada del ritorno verso 'casa', rimane coinvolto in un incidente stradale riportando ferite.

Protagonista dell'episodio un 23enne di Cerignola (Foggia), già noto alle forze dell'ordine, il quale, dopo essere stato medicato al pronto soccorso dell'ospedale 'San Pio da Pietrelcina' di Vasto, è stato denunciato per furto aggravato.

L'incidente è avvenuto a pochi chilometri dal casello di Vasto Sud/San Salvo/Montenero di Bisaccia dell'autostrada A14 Adriatica, in territorio di Petacciato. Ad intervenire, sul posto, una pattuglia della Sottosezione della Polizia Stradale di Vasto Sud che ha recuperato l’autovettura, una Peugeot '308', che era stata rubata poche ore prima a Pescara. Gli agenti, su segnalazione della sala radio del Centro Operativo Autostradale di Pescara, erano stati indirizzati in zona proprio per via dell'incidente. L’auto era in stato di abbandono e completamente danneggiata. A seguito di ulteriori accertamenti è stato rintracciato il proprietario che, contattato al telefono, ha riferito l'avvenuto furto.

In seguito, con l’ausilio della locale squadra di Polizia Giudiziaria, è stato rintracciato il conducente a pochi chilometri di distanza dal luogo dell’incidente.

