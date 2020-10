In Abruzzo è ancora record di casi. Ieri 482 nuove positività e 6 deceduti

Sono 482 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Come sta accadendo ormai quotidianamente, si tratta del dato più alto mai registrato. Sono emersi dall'analisi di 3.710 tamponi: è risultato positivo il 12,99% dei campioni analizzati, cioè la percentuale più alta delle ultime settimane. Sei i decessi recenti: il bilancio delle vittime sale a 540. Gli attualmente positivi superano quota 5.400 e, di conseguenza, aumentano i ricoveri.

Dei nuovi casi, 183, cioè il 37,96%, sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti. Il paziente più giovane ha otto mesi, il più anziano ha 99 anni. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 75: 19 in provincia dell'Aquila, 8 in provincia di Pescara, 12 in provincia di Chieti e 36 in provincia di Teramo. I decessi recenti riguardano persone di età compresa tra 78 e 96 anni: uno in provincia dell'Aquila, due in provincia di Teramo e tre in provincia di Chieti.

Il totale dei casi abruzzesi dall'inizio dell'emergenza ad oggi sale a 9.674: 2.622 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+135 rispetto a ieri), 1.816 in provincia di Chieti (+64), 2.665 in provincia di Pescara (+62), 2.382 in provincia di Teramo (+196), 61 fuori regione (+2) e 128 (+22) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.