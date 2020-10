Disciplinato l'ingresso al cimitero comunale. Gli orari e le regole da osservare

“Verrà regolato l’ingresso nel cimitero comunale in occasione dei giorni che tradizionalmente vengono riservati alla commemorazione dei defunti per favorire l’accesso ai visitatori nel rispetto delle norme del contenimento del contagio dell’epidemia pandemica a cui tutti dobbiamo attenerci”.

A dichiararlo il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca che, nel rispetto dell’ordinanza regionale emessa ieri sera dal presidente Marsilio, comunica che da oggi, venerdì 30 ottobre 2020, a mercoledì 4 novembre 2020 il cimitero comunale resterà aperto dalle ore 8:00 alle ore 17:00 con ingresso regolato dai volontari delle associazioni di Protezione civile.

L’ordinanza regionale vieta in questi giorni qualsiasi celebrazione religiosa pertanto non saranno celebrate le previste sante messe al cimitero nella giornata del 1 novembre.

L’accesso è consentito solo con l’uso della mascherina, occorre igienizzarsi le mani all’ingresso e rispettare il distanziamento sociale (almeno un metro tra ogni persona). E’ assolutamente vietata qualsiasi forma di assembramento.

“Lo ribadisco – conclude il sindaco Magnacca – che si tratta di semplici regole che dobbiamo continuare a rispettare per la nostra salute e quella dei nostri cari. In questo momento occorre che tutti si impegnino in maniera rigorosa nel rispetto delle disposizioni date dal Ministero della Salute sperando di non essere costretti a dover sopportare un nuovo lockdown”.