Anche due ventenni risultate positive a San Salvo

“Due ragazze di 20 e 21 anni sono risultate positive al test Sars Cov2. Lo ha comunicato il Dipartimento di prevenzione della Asl 02 Abruzzo". Lo segnala il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca.

La Asl ha altresì comunicato che sono in corso ulteriori indagini epidemiologiche per evidenziare i contatti stretti del caso riscontrato per adottare misure di isolamento fiduciario domiciliare in sorveglianza attiva.

Si raccomanda sempre e dovunque l'uso della mascherina, il distanziamento e di limitare al minimo gli spostamenti.