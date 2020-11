L’amore del creatore tutto in una foto: il successo personale e l’amore fraterno. Auguri alla famiglia Piscicelli

Maria Grazia diventa Dottore: questo, i realtà, sarebbe dovuto essere l'articolo di auguri e non sarebbe stato giusto, corretto o esaustivo. Maria Grazia invece non solo ha realizzato un sogno e una ambizione personale: Maria Grazia Piscicelli ha compiuto per se stessa quello che i più cari affetti avevano sempre desiderato; siamo solo all' inizio dei desideri da portare a compimento. La foto parla, non è solo una semplice immagine ( almeno per chi prova un affetto per la famiglia Piscicelli); questa immagine rappresenta il tutto dei valori di una serenità famigliare, di un amore raro e prezioso. Lontani dalla San Salvo natia, la sorella maggiore era con Lei a sostenere l'impresa di tutta la famiglia. Auguri a Maria Grazia, alla sorella Elisa, a papà Luigi e mamma Lucia.

auguri e complimenti dalla redazione .net