Scrittrice vastese premiata al festival 'Giallocarta'

Domenica 25 ottobre, si è svolta a Civitanova Marche la cerimonia di premiazione della 16^ edizione di Giallocarta “Nel nome di Pina Vallesi”, dell’Associazione Cartacanta, negli ultimi anni articolato in Festival (con i suoi numerosi laboratori per gli appassionati, gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, presentazioni di autori e libri, cinema, teatro), in cui sono stati premiati i vincitori di Giallocarta 2020: Vincenzo Cipriani, Amelia Di Corso e Mario Ventrelli.

Seconda classificata l’autrice, scrittrice e regista abruzzese Amelia Di Corso, da Vasto, con il racconto “Orto verticale”. Classe 1991. Si forma presso l'Accademia Internazionale di Arte DrammaticaTeatro Quirino V. Gassman e la Q-Academy del Teatro QuirineBa, in seguito a studi di Cinema e Televisione. Nel 2015 fonda la sua compagnia Teatro L'Avvelenata. Successivamente studia Drammaturgia e Sceneggiatura presso la Federazione Unitaria Italiana ScriBori di Roma. Suo testo d'esordio è Pastore da lei stessa direBo e interpretato, che nel Festival Internazionale Theatragon 2016 arriva in finalissima per migliore interpretazione e gradimento del pubblico e si aggiudica il premio come Miglior Autore.

