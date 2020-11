Manpower rafforza la collaborazione con il settore sanitario dell'Università d'Annunzio. Maggiori opportunità di carriera ai cittadini abruzzesi

Nell’esigenza di proseguire le attività di Recruiting, a beneficio delle Aziende Sanitarie di Chieti e Pescara, anche con l’auspicio di poter offrire maggiori opportunità di carriera in loco ai cittadini Abruzzesi, la Manpower si è attivata per rafforzare il rapporto di collaborazione attivato con l’Università Gabriele d’Annunzio di Chieti e Pescara.

L’Accordo quadro sottoscritto con l’Ateneo sul fronte del Placement ha reso possibile l’attivazione di una specifica Intesa Operativa, per l’applicazione di particolari interventi.

In tale contesto si colloca la collaborazione della Agenzia per il Lavoro con il Corso di Studi di Infermieristica, agevolata dal lavoro di mediazione del Presidio di Qualità e coordinata con il supporto del Servizio Placement di Ateneo.

Per dare avvio alla collaborazione il prossimo venerdì 6 novembre si terrà, on line, un intervento di Orientamento e Recruiting a beneficio degli studenti e dei laureati del Corso di Studi Infermieristica.

Anche tramite l’applicazione di questo importante step, Manpower, intende inserire, nell’immediato, un elevato numero di risorse.