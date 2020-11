Via Verde: la pista ciclabile incompiuta. L'accusa del comitato "L'Arcobaleno"

Angela Pennetta, presidente del Comitato civico L'Arcobaleno, si appella a Mario Pupillo, presidente della Provincia di Chieti, all'imprenditore Paolo Primavera, titolare dell'appalto per i lavori, a Vincenzo Sputore, consigliere provinciale con delega alla pista ciclabile, e agli amministratori vastesi Francesco Menna (sindaco) e Paola Cianci (assessore alle Politiche ambientali) per la questione dei ritardi nella realizzazione della pista ciclabile della Via Verde della Costa dei Trabocchi.

"Premesso che l'inizio dei lavori della pista ciclabile da Ortona a Vasto risale a circa 5 anni fa, a tutt'oggi il versante vastese è non agibile, in quanto non si è provveduto a fare i lavori delle tre gallerie che allo stato risultano chiuse, né a sviluppare percorso alternativo da presentare alla Provincia che parte da Villa Vignola ed arriva a Punta Aderci.

Continua a leggere su histonium.net