Incontro pastorale di Bruno Forte

Venerdi' 30 ottobre alle ore 19:00 presso la chiesa di don Bosco a Vasto si e' svolto l'incontro con l'arcivescovo Bruno Forte,che a breve visiterà tutte le parrocchie della diocesi di Chieti-Vasto.L'incontro si e' svolto in osservanza delle normative anti Covid-19,infatti tutti i presenti indossavano la mascherina e hanno rispettato la distanza interpersonale di almeno un metro gli uni dagli altri.Durante l'incontro e' stato preso come esempio la figura di Davide.Dopo questo primo momento i ragazzi divisi in gruppo hanno cercato di dare delle loro risposte a delle domande.Subito dopo questo secondo momento,c'e' stato l'ultimo momento dell'incontro dove i ragazzi hanno posto delle domande al Arcivescovo cui ha dato delle risposte vere e concrete raccontando anche delle vicissitudini che li sono capitate.