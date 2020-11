Dalla Regione 30 milioni a fondo perduto per tutelare famiglie e imprese

Con lo stanziamento di 30 milioni di euro, reperiti attraverso la riprogrammazione dei fondi sviluppo e coesione, la giunta regionale, presieduta dal presidente Marco Marsilio, ha finanziato lo scorrimento dell’intera graduatoria degli aventi diritto ai contributi a fondo perduto per fronteggiare la perdita di fatturato dovuta alla pandemia di Covid arrivando a coprire un totale di circa 34mila domande. Ai 19.600.000 euro previsti dalla Legge 10 (cosiddetta Cura Abruzzo 2) si aggiunge quindi una somma che porta a quasi 50.000.000 di euro le risorse stanziate per le imprese abruzzesi. Le domande ricevute a seguito dell’avviso pubblico assommerebbero a circa 57 milioni di euro l’entità dei contributi richiesti, ma è prevedibile che la verifica dei requisiti produrrà un ridimensionamento tale per cui le somme stanziate andranno a soddisfare tutte le richieste degli aventi diritto. Questa delibera fa seguito alla delibera con cui la scorsa settimana la Giunta ha dato integrale copertura, con circa 27 milioni di euro, alle misure previste dalle Leggi 9 e 10 “Cura Abruzzo”. “Impegno mantenuto – ha sottolineato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – la Giunta lavora per aiutare imprese e famiglie e a salvaguardare il tessuto economico e civile della nostra comunità”.