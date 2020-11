A Metamer il riconoscimento di Impresa vincente 2020

Metamer è fra le Imprese vincenti 2020, riconoscimento di prestigio promosso dal più importante istituto bancario italiano, Intesa San Paolo. Dalla selezione di oltre 4mila autocandidature, la scelta della società di vendita gas, luce e soluzioni di efficienza energetica, premiata tra le 12 imprese vincenti nella tappa Lazio, Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Molise del programma, quest'anno in versione Digital tour. La cerimonia di consegna si svolge giovedì 5 novembre alle 17,30 in streaming dalla piattaforma web dell'istituto bancario.



Il programma di Intesa San Paolo premia l'eccellenza delle piccole e medie imprese in Italia, con un'attenzione particolare alla sostenibilità, alla tipicità dei territori e al loro rilancio. L’obiettivo è valorizzare quegli imprenditori che, con dedizione e costanza, affrontano e superano le difficoltà di ogni giorno per salvaguardare l'eccellenza italiana e la ricchezza dei diversi territori nel nostro Paese, tentando in questo modo di reagire alla crisi.



I criteri di eccellenza valutati per il riconoscimento sono: investimenti e innovazione, sostenibilità, persone e competenza, internazionalizzazione, rapporto con il territorio, ricambio generazionale.



“La nostra strategia affonda le proprie radici sull'analisi dei trend e dei fattori di cambiamento che stanno profondamente trasformando il mondo delle utilities e dei servizi in modo progressivo. Pone le basi sulle competenze, sulla scelta di un posizionamento chiaro e differenziante, sullo sviluppo di una cultura di customer centricity e sulla identificazione di un ruolo in termini di Responsabilità sociale. Di fatto, una strategia di generazione di valore per tutti gli stakeholder - commenta Nicola Fabrizio, amministratore delegato di Metamer e vicepresidente Comitato PMI di Confindustria Chieti-Pescara - . Per quanto riguarda il futuro, i nostri piani di crescita prevedono un raddoppio dimensionale puntando su due driver principali: allargamento costante dello scopo geografico e ampliamento graduale dello scopo di prodotto per offrire un range maggiore di prodotti e servizi più efficienti ai nostri clienti”.



“La realizzazione di tale strategia ci pone di fronte due temi particolarmente impattanti: l’innovazione e la digitalizzazione, senza compromettere la centralità del cliente - prosegue Nicola Fabrizio -. Ringrazio Intesa San Paolo per il riconoscimento e tutti coloro che collaborano a vario titolo nel progetto Metamer per l'impegno e la dedizione profusi”.



Metamer opera su tutto il territorio nazionale ed è particolarmente radicata in Abruzzo, Molise e Marche, privilegiando un posizionamento di forte relazione con i propri clienti e in particolar modo con il territorio, che rappresenta uno dei principali stakeholder. La promessa primaria verso il mercato risiede nell'impegno a coltivare sempre di più una relazione di lungo periodo che generi valore per i clienti e l'azienda.



Tra i main partner dell'edizione 2020 di Imprese vincenti si confermano Bain&Company, Elite e Gambero Rosso, che metteranno a disposizione delle aziende selezionate strumenti di supporto alla crescita come: advisory dedicati alla comprensione del posizionamento strategico dell'azienda sul proprio mercato di riferimento e all'identificazione di possibili linee guida per lo sviluppo; confronto con la community Elite e con le best practice internazionali; partecipazione a corsi di formazione, workshop o sessioni dedicate su tematiche di carattere strategico.