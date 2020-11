Il gruppo Consorform a StartCup Abruzzo 2020. Strumenti e incentivi per le Start-Up e le PMI innovative

Piergiorgio Molino annuncia che con il Gruppo Consorform, ente di formazione accreditato dalla regione Abruzzo, si sta cercando di dare una mano al nostro territorio e domani 4 NOVEMBRE dalle Ore 10.00, come partner dì Innovalley, una piattaforma di Open Inovation e del comitato organizzatore di StartCup Abruzzo, ci sarà la possibilità di conoscere tutti gli strumenti e gli INCENTIVI attivi in ABRUZZO per le Start-Up e le PMI innovative, illustrati direttamente da Massimo Calzoni, coordinatore del Sistema StartUp di Invitalia, l'Agenzia nazionale per lo Sviluppo del Ministero dell'Economia.

Verranno presentate le misure per la nascita di nuove imprese, come Smart&Start Italia, Resto al Sud, Nuove Imprese a Tasso Zero nonché la nuova misura prevista dal Decreto Rilancio a sostegno delle startup innovative che acquistano servizi di accelerazione da incubatori, acceleratori, innovation hub.



Continua a leggere su histonium.net