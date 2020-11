Bonus mobilità: tutti collegati e va in tilt lo Spid Poste

Da oggi c’è il Bonus mobilità, ma il click day ha molti problemi. Tante sono le difficoltà di collegamento al portale, lunghe code e, soprattutto, una volta entrati, i servizi di Spid, in particolare quello di Poste, sono in tilt, così da non riuscire a procedere.

Gli utenti, parlano di code di oltre 80 mila persone, ore e ore di attesa, lo Spid delle Poste che non funziona sempre. Il sistema non riesce a gestire numeri così elevati.