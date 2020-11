Fino al 24 novembre stop agli interventi chirurgici programmati

Il Presidente della Regione Marco Marsilio ha firmato l’ordinanza n. 97 per lo Stop agli interventi chirurgici programmati fino al 24 novembre. Il provvedimento è stato preso al fine di favorire il massimo impiego possibile delle terapie intensive, sub-intensive e delle malattie infettive per aumentare la disponibilità di personale sanitario per l’emergenza da COVID-19. E’ prevista una rimodulazione dei ricoveri per interventi chirurgici programmati al fine di favorire il massimo impiego possibile delle terapie intensive, subintensive e malattie infettive e la disponibilità di personale sanitario per l’emergenza Covid 19. Fatta eccezione ovviamente per le urgenze.