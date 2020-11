Auro Zelli firma per la nona volta le musiche originali del Premio "Persefone"

Lunedi' 19 ottobre scorso,in seconda serata e' andato in onda su RaiDue la XX edizione del Premio "Persefone",prestigioso riconoscimento (fondato nell'ambito delle Feste di Persefone "Teatro e Danza" che si tenevano dinanzi al Tempio alla Concordia nella Valle dei Templi di Agrigento),ideato e diretto da Francesco Bellomo,e condotto quest'anno da Pino Insegno,e' tornato sotto i riflettori con una vera e propria notte di stelle,anche con lo scopo di guardare al teatro,al cinema,agli artisti,di superare questo momento storico difficile.Per il nono anno consecutivo,le musiche originali sono state affidate ad Auro Zelli:"Un lavoro che mi inorgoglisce e mi carica di responsabilita' artistica.Ringrazio come sempre per la fiducia e la stima il Direttore Artistico Francesco Bellomo di Corte Arcana e il regista Walter Croce.Il programma e' stato trasmesso in questi anni su RaiUno,Rete 4 RaiDue.Fra i vincitori,votati da una giuria di opinione presieduta da Maurizio Costanzo ci saranno:Giuliana Lojodice,Massimo Popolizio,Tulio Solenghi e Massimo Lopez,Valentina Lodovini,Tosca,Lorella Cuccarini,Paolo Conticini e Sabrina Ferilli."Ripartite dalla cultura e dal teatro",e' stato questo il messaggio unanime espresso dai vincitori.