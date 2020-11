Pestaggio a Vasto Marina, 19 giovani nei guai: tentato omicidio tra le accuse

Nella mattinata odierna i Carabinieri della Compagnia di Vasto hanno dato esecuzione a perquisizioni locali, personali e sequestri a carico di 19 persone indagate in concorso tra loro di tentato omicidio, furto aggravato, minaccia e lesioni personali.

I militari hanno proceduto in ottemperanza a decreti di perquisizione emessi dalla Procura della Repubblica di Vasto (P.M. Dott. Michele Pecoraro) e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di L’Aquila (P.M. Dott. Lorenzo Destro), Autorità Giudiziarie che hanno coordinato le indagini dell’Arma a seguito di violenti episodi avvenuti la scorsa estate a Vasto Marina.

Più precisamente il 12 luglio, 3 ragazzi di Montesilvano, giunti a Vasto Marina per trascorrere una serata, per futili motivi sono stati ripetutamente aggrediti da un branco. Uno dei ragazzi aggrediti veniva colpito con calci e schiaffi, colpi dati con un casco asportato da un motorino parcheggiato nei pressi ed infine colpito alle spalle da un’arma da punta che gli provocava “contusioni polmonari bilaterali, trauma cranico minore, infrazioni delle ossa nasali, frattura della scapola sinistra e infrazione della parete superiore orbita sinistra”, lesioni giudicate guaribili in 40 giorni dagli operatori sanitari del Pronto Soccorso di Pescara, ospedale dove il ferito era stato trasportato con urgenza dai suoi amici.

