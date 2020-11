A San Salvo controlli della polizia locale per verificare che si usino le mascherine ed evitare assembramenti

“Possiamo ben comprendere che soprattutto da parte dei più giovani ci sia insofferenza verso l’uso della mascherina e il divieto di assembramento. Capiamo che tra i giovani c’è voglia ritrovarsi per strada, ma la salute individuale e collettiva è più importante dello stare insieme. Abbiamo tutti l’obbligo di indossare la mascherina oltre al divieto di assembramento.

Proprio per questo è stata disposta la didattica a distanza che di fatto impedisce ai ragazzi di frequentare le lezioni in classe”. A dichiararlo il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca che ha predisposto una serie di controlli specifici nei parchi e negli spazi dove si riuniscono i giovani anche a seguito delle numerosissime segnalazioni dei cittadini.

A ciò si aggiunga che i Comuni nelle norme anti Covid 19 hanno l’obbligo particolare di verificare e controllare piazze, vie e parchi.

“Sono state identificate diverse decine di persone, in particolari moltissimi minori, i cui nominativi saranno ora inviati per ulteriori controlli in Prefettura per eventuali sanzioni e conseguente segnalazione al Tribunale dei minori, che vedranno anche il coinvolgimento dei genitori” specifica l’assessore alla Sicurezza Fabio Raspa.

“Questi controlli proseguiranno nei prossimi giorni – conclude il sindaco Magnacca – perché tutti siamo obbligati al rispetto delle norme previste dal Decreto del presidente del Consiglio dei ministri che impone l’uso, sempre e comunque, della mascherina, del distanziamento sociale e di ridurre al massimo gli spostamenti che sono stati limitati e consentiti solo per motivi di lavoro, studio, salute e per vere esigenze di necessità”.