Ricerca e lotta al corona virus: San salvo c'è! Emerenziana è impegnata nei laboratori a Milano

È sempre un orgoglio per la città sapere che un concittadino sia impegnato in grandi imprese a beneficio di tutti.

Una San salvese si sta prodigando nella grande battaglia contro il corona virus ormai dall'inizio della pandemia.

Si tratta di Emerenziana Ottaviano dottoressa in biologia, biologia applicata alla nutrizione e assegnista di ricerca dell'università statale di Milano, la quale oltre che eseguire lo screening dei numerosi tamponi effettuati è parte attiva del gruppo di lavoro per la messa in opera di un test salivare rivolto ai bambini.

Il progetto è di 4 mamme ricercatrici a lavoro per cercare soluzioni meno invasive del classico tampone naso/faringeo per i bambini in età scolare.

Si tratta di un rullo di cotone (come quello del dentista) che inserito nella bocca assorbe una quantità di saliva su cui è possibile svolgere un test molecolare affidabile quanto il classico tampone. Il gruppo propone di far consegnare il kit dai pediatri, direttamente ai genitori che possono eseguire il test sui propri figli, consegnarlo in laboratorio e avere il risultato entro 24 ore. Questo alleggerirebbe molto il peso sul lavoro di medici e infermieri impiegati per l'esecuzione del tampone classico e permetterebbe un monitoraggio più facile e alla portata di tutti. A Milano si aspetta il consenso della regione e dell'ATS per partire con l'operatività del progetto, che poi potrebbe essere esteso a tutti.

Che dire... Un grande in bocca al lupo a tutto il gruppo di ricerca ma soprattutto a Emerenziana giungano la vicinanza e l'orgoglio della sua città.

articoli del "Corriere della sera" (leggi) (leggi) la notizia riguardante il team in cui lavora la Sansalvese Emerenziana Ottaviano