Incontro pastorale di Bruno Forte nella parrocchia San Giuseppe

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Domani,domenica 8 novembre,presso la parrocchia San Giuseppe a San Salvo ci sara' la visita pastorale dell'Arcivescovo di Chieti-Vasto Mons.Bruno Forte.L'evento si svolgera' in base e in osservanza delle nuove disposizioni per contrastare la diffusione del Covid-19.Si raccomanda l'uso della mascherina e di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro gli uni dagli altri.