Cittadini perplessi sulla reale situazione di contagio Covid a San Salvo

Le mancate comunicazioni da parte dell' amministrazione comunale sul numero dei contagi lascia perplessi i cittadini di San Salvo, normalmente abituati ad una massiccia informazione sui temi più disparati. All'interno della comunità Sansalvese girano voci rispetto ad un alto indice di contagio, molti concittadini infetti e tanti altri in quarantena fiduciaria. Le "voci di popolo" non fanno testo ma la chiusura di una classe delle elementari è una realtà conclamata anche se non ufficializzata dall' ufficio stampa del comune. La chiusura preventiva del municipio venerdì, in seguito al risultato positivo di un dipendente, ha destabilizzato l'opinione pubblica che nonostante tutto rimane divisa tra timori e negazionismi; ad oggi si attendono i tamponi dei contatti diretti. Il dubbio della situazione reale attanaglia la mente e lo spirito soprattutto dei più anziani; la popolazione ha bisogno di chiarimenti.