San Salvo: tre dipendenti comunali risultati positivi al Covid e ancora altri in attesa di risposta

Una nostra fonte, certa, e interna agli ambienti comunali, ci informa che almeno tre dipendenti del comune di San Salvo hanno sintomi e siano stati accertati come Covid positivi. Ci sarebbero ulteriori tamponi in attesa di essere riscontrati. Dopo il caso conclamato nella giornata di giovedì, il venerdi, c’era stata la chiusura dell’ intero municipio per la sanificazione degli ambienti ed inoltre è stato predisposto il servizio della misurazione di temperatura e registrazione delle generalità all’ ingresso con personale impegnato al controllo di rigoroso rispetto delle norme da parte dei fruitori.

nel pomeriggio di oggi è stato diramato un comunicato con le nuove regolamentazioni e orari dei servizi dell' ente (leggi)