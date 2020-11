Abruzzo in zona arancione. Le nuove misure da adottare a partire da mercoledì 11 novembre

Come comunicato in serata, l'Abruzzo da mercoledì 11 novembre diventerà "zona arancione" (leggi qui la notizia). In seguito al Dpcm firmato il 3 novembre da Conte, l'Italia è stata suddivisa in regioni gialle, arancioni e rosse in base a 21 indicatori di rischio.

Ecco le disposizioni in vigore a partire dall'11 novembre in Abruzzo: