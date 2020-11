La Direzione Asl ricorda il medico De Iuliis, stroncato da un infarto mentre era al lavoro

La Direzione della Asl Lanciano Vasto Chieti, profondamente scossa per l'improvvisa e prematura scomparsa di Domenicantonio De Iuliis, desidera ricordare con sincera commozione il professionista e l'uomo, che ha dedicato tutta la sua carriera alla sanità pubblica a servizio del territorio. Dirigente medico in servizio presso il Presidio territoriale di assistenza di Gissi e il Distretto sanitario di Castiglione Messer Marino, si è speso con grande generosità per tutti i pazienti, rendendo loro un servizio prezioso, che nelle zone dell'entroterra acquista una valenza ancora maggiore.

Lo ricordano con stima e affetto i colleghi e tutto il personale che ha avuto modo di collaborare con lui e che, negli attimi disperati in cui ha accusato il malore, hanno fatto l'impossibile per salvargli la vita.

La Asl Lanciano Vasto Chieti perde un professionista valido che insieme al vuoto lascia uno straordinario ricordo di sé. Il direttore generale Thomas Schael, il direttore sanitario Angelo Muraglia e il direttore amministrativo Giulietta Capocasa esprimono alla moglie e alle figlie il cordoglio dell'intera Azienda.